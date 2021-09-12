Ayrıcalıklı Rotalar: Mavi yengeç nasıl pişirilir?

Profesyonel rehber ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Türkiye’nin ayrıcalıklı rotalarını keşfediyor. Tonguç bu hafta, D-Resort Göcek Mutfak Şefi Aydemir Yılmaz’ın mavi yengeç hazırlamasına tanıklık etti.

NTV 12.09.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 12.09.2021 - 11:51

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