ABD ve İngiltere'ye Gazze davası
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Gazze'daki Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhine açtığı dava 11-12 Ocak'ta görüldü. 2 gün süren duruşmanın ardından Güney Afrika'dan bir sürpriz hamle geldi. Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ortak olduğu gerekçesiyle, ABD ve İngiltere'ye dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı. İşte davanın içeriği hakkında bilinmesi gerekenler... (Haber: Sare Selvi Öztürk)
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