ABD'de polis şiddeti kameraya yansıdı (Defalarca yumrukladı)

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir Amerikalının öldürülmesi gözleri ülkedeki polis şiddetine çevirdi. Los Angeles'ta Mayıs ayının başında yaşanan bir polis şiddetine ait görüntüler yeniden gündem oldu. Görüntülerde polis memurunun siyahi birini defalarca yumrukladığı görülüyor. Şiddete maruz kalan ABD'linin suçsuz olduğu ve o akşam serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA 29.05.2020 - 16:46 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 16:58

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER