ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey NTV’ye konuştu
Türkiye’nin Suriye’ye kara harekatı olasılığı hala masada... ABD ve Rusya harekata karşı... İki süper güç bir taraftan YPG’yi sınırdan 30 kilometre güneye inmeye ikna etmeye çalışıyor, bir taraftan da Türkiye ile temas halinde. Bu süreçte, ABD’nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin aralık başında yaptığı Ankara ziyareti dikkat çekti. NTV’den Deniz Kilislioğlu o ziyaretin sebebini, olası Suriye operasyonunu Jeffrey ile konuştu.
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