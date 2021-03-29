Akan lavların yanında voleybol oynadılar (Fagradals Yanardağı'na turist akını sürüyor)

İzlanda'daki Fagradals Yanardağı’na turist akını sürüyor. Yanardağ, 6 bin yıl sonra faaliyete geçince patlamaları görmek için bölgeye giden turistlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Akan lavların hemen yanında voleybol oynayan grubun görüntüleri de, sosyal medyada en çok izlenenler arasında...

NTV 29.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 16:54

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