Akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğruyor

Rusya’nın Sibirya bölgesine inşa edilen ve ülkenin en uzunu olan merdiven ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Krasnoyarsk kentinde Torgashinsky Dağı eteklerindeki 1.2 km uzunluğundaki merdiven, 1683 basamaktan oluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde ışıkların yanmasıyla merdivenin görüntüsününü daha da ilgi çekici hale geliyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.