Avrupa'dan normalleşme adımları

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte salgın başından bu yana ilk defa, virüsten en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'yı ziyaret etti. Ülkede hükümetin açıkladığı "virüste ikinci aşama" tartışma konusu. İngiltere'de ise hükümet, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailesine 60 biner sterlin tazminat ödeme kararı aldı. İşte Avrupa'da virüsle mücadeleki son durum...
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NTV 28.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:39
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