Belarus'a çığlıklı protesto

Belarus'ta muhalif gazeteci Protaseviç'in uçağının zorla indirilerek tutuklanmasına karşı sıra dışı bir protesto eylemi gerçekleştirildi.. Aktivisit Jana Shostak (yana şostak) Varşova'daki Belarus Büyükelçiliği önünde 1 dakika süreyle "kesintisiz" çığlık attı.
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NTV Haber 31.05.2021 - 19:00| Son Güncelleme : 31.05.2021 - 19:07
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