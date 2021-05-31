Belarus'a çığlıklı protesto

Belarus'ta muhalif gazeteci Protaseviç'in uçağının zorla indirilerek tutuklanmasına karşı sıra dışı bir protesto eylemi gerçekleştirildi.. Aktivisit Jana Shostak (yana şostak) Varşova'daki Belarus Büyükelçiliği önünde 1 dakika süreyle "kesintisiz" çığlık attı.

NTV Haber 31.05.2021 - 19:00 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 19:07

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