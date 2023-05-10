Belçika'da binlerce euroyu yola saçtı

Belçika'da, filmlerdeki sahnelere benzer bir olay yaşandı. Polisten kaçan bir şüpheli on binlerce euroyu aracından dışarı saçtı. Sokaktakiler paraları almak için birbirleriyle yarıştı. Belçika polisi olayın ardından paraların büyük bölümünü toplamayı başardı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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