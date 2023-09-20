BM Genel Kurulu'nda Mahsa Amini protestosu
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Mahsa Amini'nin posteriyle salonda eylem yaptı. Erdan, Amini'nin fotoğrafının üzerinde "İranlı kadınlar özgürlüğü hak ediyor. Şimdi" yazılı posterle salonda dolaştığı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaştı.
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