Brezilya'da bulunan plastik kayalar uzmanları alarma geçirdi
Brezilya'nın volkanik adası Trindade'de plastik atıklardan oluşan kayaların keşfi biliminsanlarını alarma geçirdi. Uzmanlara göre bu keşif, insanların dünyanın jeolojik döngüleri üzerindeki artan etkisinin bir kanıtı.
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