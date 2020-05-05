Corona virüs: İtalya 56, Yunanistan 42 gün sonra sokağa çıktı
Avrupa'da corona virüsün en çok can aldığı İtalya, normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçti. Karantinanın gevşetilmesiyle İtalyanlar 56 gün sonra sokağa çıktı. Sokaklar yeniden hareketlendi. Komşu Yunanistan'da da dükkanların bir bölümü açıldı. Açılan yerler arasında kuaför salonları ve berberler de var.
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NTV 05.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:31
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