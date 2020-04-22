Corona virüs İtalyanları evde pizzaya yönlendirdi

Çin'de başlayan corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da önlemler kapsamında restoranların çoğu kapandı. Bu durum ülkede insanları evde pizza yapmaya yönlendirdi. NTV Roma temsilcisi Esma Çakır evde pizza yapımını anlattı.

NTV 22.04.2020 - 13:11 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:59

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