Corona virüs salgınında karaborsaya düşen ürünler

Çin'de aralık ayında ortaya çıkan corona virüs yaklaşık üç ayda 80'den fazla ülkeye yayıldı. Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 600'e ulaştı, vaka sayısı ise 106 bini geçti. . İtalya'da hükümet virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini karantinaya alacağını duyurdu. Karantinadan 16 milyon insanın etkilenbeceği tahmin ediliyor. Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Bulgaristan'a da sıçradı. İran'da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194'e çıktı. Dünya genelinde ise birçok ülkede insanlar karantina ihtimaline karşı stok yapıyor. Peki hangi ürünler tercih ediliyor?
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NTV Haber 08.03.2020 - 15:16| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 17:06
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