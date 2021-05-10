Deniz kenarında parti yaparken balkon çöktü

ABD’nin Malibu kentindeki bir villada düzenlenen partide balkon çöktü. Plaj kenarındaki evin balkonunun alt kısmı kayalıktı. Ve balkonda bulunan yaklaşık 15 kişi bir anda kayaların üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan 4’ünün durumu ağır.

ntv.com.tr 10.05.2021 - 12:35 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 12:48

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