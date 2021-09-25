Dev duvar resimleri apartmanları süslüyor

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Son örnek Arjantin'den. Güney Amerika kıtasının en uzun ikinci nehri olan Parana'nın su seviyesi giderek geriliyor. Bu duruma dikkat çekmek için Arjantinli ressamın yaptığı dev sokak resimleri dikkat çekiyor.
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NTV 25.09.2021 - 14:50| Son Güncelleme : 25.09.2021 - 15:06
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