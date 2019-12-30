Dünya'yı koruyorlar: Mangrov Ormanları

Okyanuslardan gelen erozyonu engelleyen olağanüstü ormanlar; Mangrovlar. Okyanus kıyılarında yetişen ağaç ve bitki toplulukları olan Mangrov Ormanları, erozyon ve dalgalara karşı kara parçalarını koruyor. Bangladeş'teki "Şundarban" ormanlık alanı dünyada canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yerlerden biri.  (Haber: Derya Altay)

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