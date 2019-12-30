Dünya'yı koruyorlar: Mangrov Ormanları

Okyanuslardan gelen erozyonu engelleyen olağanüstü ormanlar; Mangrovlar. Okyanus kıyılarında yetişen ağaç ve bitki toplulukları olan Mangrov Ormanları, erozyon ve dalgalara karşı kara parçalarını koruyor. Bangladeş'teki "Şundarban" ormanlık alanı dünyada canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu yerlerden biri. (Haber: Derya Altay)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.