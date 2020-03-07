Fransa'da virüsten bir Türk hayatını kaybetti

Toplam 9 kişinin öldüğü ve 577 vakanın bulunduğu Fransa'da yaşayan bir Türk öldü. Fransa'nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin verilmediği bildirildi. Türkiye'nin komşularında da vaka ve ölüm sayılarında artış var. İran'da ölü sayısı 124'e yükseldi. Yunanistan'da ise vaka sayısı 45'e çıktı.

NTV 07.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:44

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