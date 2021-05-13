Füzeler gazetecileri teğet geçti

Gazze'de görev yapan gazeteciler, zorlu koşullar altında çalışıyor. Kimi füzeler onları da teğet geçiyor. Günlerdir yoğun bombardıman altındaki kentte, bir kulenin vurulduğu anlarda Al Jazeera kanalı muhabiri yakınlardaki bir binanın çatısında canlı yayındaydı.

NTV 13.05.2021 - 14:39 | Son Güncelleme : 13.05.2021 - 14:47

DİĞER VİDEOLAR