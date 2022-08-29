Havuzda nöbet geçiren kadını 10 yaşındaki oğlu kurtardı
ABD’nin Oklahoma eyaletinde havuzda yüzerken nöbet geçiren kadını 10 yaşındaki oğlu kurtardı. Havuza atlayan Gavin Keeney, annesini merdivene kadar taşıdı ve dedesi yardıma gelene kadar su üstünde tutumayı başardı. Oğlunun yaklaşık 1 buçuk yıl önce de Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığını söyleyen Lori Keeney, ‘‘Oğlum kesinlikle benim kahramanım’’ dedi.
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