İklim felaketine yarım derece kaldı

Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Hükümetler Arası İklim Değişikliği’ paneli şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı küresel ısınma raporunu yayımladı. Rapora göre; son birkaç aydır aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede yaşanan orman yangınları ve seller gelecekte yaşanacakların sadece küçük örneği olacak...

NTV 10.08.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 11:37

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