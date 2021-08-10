İklim felaketine yarım derece kaldı

Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Hükümetler Arası İklim Değişikliği’ paneli şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı küresel ısınma raporunu yayımladı. Rapora göre; son birkaç aydır aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede yaşanan orman yangınları ve seller gelecekte yaşanacakların sadece küçük örneği olacak...
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NTV 10.08.2021 - 11:27| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 11:37
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