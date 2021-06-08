İlk kez gerçekleşti: Drone tankerden havada yakıt ikmali
ABD donanması drone tanker ile savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptı. Transfer sırasında yakıtla dolu insansız hava aracı ile F-18 savaş uçağı arasındaki uzaklık 7 metrenin altına indi. Yakıt transferi, ‘havada drone ile yapılan ilk ikmal’ olarak tarihe geçti. F-18 drone’dan transfer edilen 150 litre yakıtla 5 saatlik deneme uçuşu gerçekleştirdi. Tanker uçaklar hava kuvvetlerinin olmazsa olmazları arasında... Gelecekte yakıt ikmallerinin insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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NTV 08.06.2021 - 17:39| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 17:48
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