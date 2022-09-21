İran'da tansiyon düşmüyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar sürüyor. Giderek büyüyen gösterilerde şimdiye kadar 5 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtiliyor.
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