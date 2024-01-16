İran'dan Erbil'e füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentinde birçok noktaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda İsrail'e ait casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü noktaların hedef alındığı belirtildi. Erbil'de 4 kişi hayatını kaybetti. İran, Suriye'de de DAEŞ'e ait hedefler vurduğunu duyurdu. Saldırıların,, ay başında Kirman kentinde art arda düzenlenen iki bombalı saldırıya misilleme olarak yapıldığı belirtildi.
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