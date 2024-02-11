İran'ın Ankara Büyükelçisinden NTV'ye özel röportaj
Ortadoğu ateş hattı… 7 Ekim’de başlayan ve İsrail’in Gazze’yi işgali ve yoğun saldırısıyla devam eden savaşın bölgeye genişleme endişesi sebebiyle hem bölge hem dünya diken üstünde. ABD’nin yıllardır devam eden İran’ı çevreleme politikası artık iyiden iyiye "sıkıştırma" politikasına dönüşmüş durumda. Böyle bir süreçte İran İslam Cumhuriyeti milli gününü kutluyor. NTV'den Deniz Kilislioğlu İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah-zade ile hem Türkiye-İran ilişkilerini hem de bölgedeki tansiyonu konuştu. İran Büyükelçisi'nin talebi üzerine röportajın ilk bölümü ikili ilişkilere ayrıldı.
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