İranlı sanatçı Mustafa Heravi NTV'ye konuştu

Tahran yönetimine sadece İran sınırları içinde değil, ülkeyi terk etmiş İranlılardan da tepki sesleri yükseliyor. Onlardan biri, özellikle illustrasyonlarıyla ses getiren sanatçı Mustafa Heravi. İranlı sanatçı, ülkesindeki protestoların değişim getirebileceğinden umutlu; "Ülkede 40 yıldır böyle bir protesto görülmedi" diyen sanatçı, NTV Dış Haberler Servisi'nden Derya Acemoğlu'na konuştu.
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