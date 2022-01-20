İşte patlama ve tsunaminin ardından Tonga Adası

Yanardağ patlamasından 6 gün sonra Tonga Adası’ndan ilk görüntüler geldi. Başkent Nuku'alofa’da kaydedilen görüntüler, volkanik patlama ve tsunami nedeniyle oluşan hasarı gözler önüne serdi. Görüntülerde, sokakların külle kaplı olduğu, onlarca ev ve ağacın yıkıldığı görülüyor. Çalışmalar sonucunda havalimanındaki küllerin temizlenmesiyle insani yardım taşıyan bir uçak da adaya inmeyi başardı. Yeni Zelanda’nın gönderdiği uçakla adaya temiz su, geçici barınak, jeneratör ve hijyen kitleri ulaştırıldı. ‘Benzeri görülmemiş bir felaket’ olarak tanımlanan patlama ve tsunami nedeniyle su kaynakları da kirlenmiş durumda… Nüfusun yüzde 80’inin etkilendiği felakette üç kişi hayatını kaybetmişti.
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