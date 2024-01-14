İtalyan uzmanlar Türk dış politikasını NTV'ye değerlendirdi
Hamas-İsrail ve Ukrayna-Rusya savaşı uluslararası toplumun gündeminde önemli yer tutuyor. Avrupa Birliği'nin kurucu ülkesi ve NATO üyesi İtalya'daki uzmanlar, Türkiye'nin bölgesel aktör olarak rolünün vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. İtalyan uluslararası ilişkiler ve dış politika uzmanları, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti öncesinde NTV Milano Temsilcisi Şeyda Canepa'ya, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikasını değerlendirdi.
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