Kadını gasbetmeye çalışırken işçilerden dayak yedi
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Itabira kentinde bir adam, önünde yürüyen kadını gasp etmek istedi. Arkasından koşarak yaklaştığı kadının çantasına uzanan adam, kendisine direnen kadını dövmeye başladı. Adam, kadını defalarca itip yere düşürürken, bu sırada yoldan geçen otobüste bulunanlar durumu fark etti. Otobüsten inen grup, kadına şiddet uygulayan adamı dövmeye başladı. Tekme tokat dövülen adam yere düştü. Başka biri araya girerken, olay yerine polis çağrıldı ve şüpheli gözaltına alındı.
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