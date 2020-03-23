Küba ve Rusya'dan İtalya'ya destek

Avrupa'da virüs salgınının en etkili olduğu ülke İtalya. Ülkeye yurtdışından hem lojistik hem de doktor yardımları geliyor. Kübalı doktorlar ile Rusya'nın yardımları İtalya'ya ulaştı. Kişi başına düşen doktor ortalamasında dünyanın 1 numaralı ülkesi olan Küba, İtalya'yı virüsle savaşında yalnız bırakmadığını bu destekle gösterdi. İşte ayrıntılar...

23.03.2020 - 17:28 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 17:52

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