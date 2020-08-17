Lübnan devlet televizyonu spikeri canlı yayında istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkede pandemi tehdidi büyüyor. Ülkede pazar günü yeni vakalarda rekor kırıldı. Lübnan devlet televizyonu spikeriyse canlı yayında istifa etti.

NTV Haber 17.08.2020 - 13:10 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 13:11

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