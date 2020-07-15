Maskesini arabada unutunca...

Fransa'da kutlanan Bastille Günü'nde maske takmayı unuttuğunu fark eden Sanayi Bakanı Agnes Pannier Runacher, kısa süreli bir panik yaşadı. Ağzını kapatarak bekleyen Fransız bakan, yetkililerin getirdiği maskeyi taktıktan sonra diğer bakanlarla konuşmaya başladı.
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NTV 15.07.2020 - 12:39| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 13:03
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