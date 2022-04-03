Meksika’da yanardağ yakınlarına düşen göktaşı kamerada
Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.
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