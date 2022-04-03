    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Meksika’da yanardağ yakınlarına düşen göktaşı kamerada

Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.04.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 03.04.2022 - 09:50

DÜNYA HABERLERİ