Mescid-i Aksa bahçesinde çıkan yangını böyle izlediler
İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin saldırısı esnasında yangın çıktığını ve Harem-i Şerif’teki bir ağaca sıçradığını, Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti. Dibs, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde yangını kutlamalar yaparak izlediğini ifade etti.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 11.05.2021 - 03:10| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 04:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.