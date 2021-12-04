Metrelerce yükseklikten düşüyordu, binanın demirlerine takılarak kurtuldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaatın en üst katında çalışan işçi, dengesini kaybetmesinin ardından inşaat halindeki binanın demirlerine takıldı. Metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtulan işçiyi, arkadaşları vinç ve getirdikleri tahta yardımıyla binanın penceresinden içeri çekti.

Haberler - NTV 04.12.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 04.12.2021 - 11:50

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