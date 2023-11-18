Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Kişinev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile başkanlık konutunda görüşme gerçekleştirdi. İki lider konutun bahçesinde dolaşırken Sandu'nun "Codrut" adlı köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'in elini ısırdı. Sandu, mevkidaşı Bellen'den özür diledi ve köpeğin kalabalıktan korktuğunu belirtti.
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