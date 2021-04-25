Otomobille meydanda terör estirdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, uyuşturucu etkisi altındaki bir sürücü İskender Bey Meydanı'nda terör estirdi. Meydanda rastgele manevralar yapan sürücü çevredekilerden birinin aracın içine atlamasıyla durduruldu. Sürücünün meydandaki olaydan önce üç otomobile çarptığı açıklandı.
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İHA - NTV Haber 25.04.2021 - 21:02| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 21:22
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