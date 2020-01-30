Roma Büyükelçisi NTV'ye konuştu: İtalya'daki gemide Türk yolcuların yardıma ihtiyacı olursa devreye gireriz

İtalya'da bir yolcu gemisi Corona virüsü şüphesiyle limana çekildi. Yaklaşık 6 bin yolcu taşıyan gemide 27 de Türkiye vatandaşı bulunuyor. İtalyan haber ajansı yapılan testlerin sonucunda gemide virüse rastlanılmadığını duyurdu. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, NTV canlı yayınında son durumu aktardı.

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