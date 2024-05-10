Eurovision finalistleri belli oldu: 21 yıl sonra Sertab Erener fırtınası esti
Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde, finale kalan 10 ülke belli oldu. Böylece yarınki finalde yarışacak 26 ülke de netleşti. O ülkeler arasındaki İsrail, salonunun dışında binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Yarışmada bir de Türkiye sürprizi vardı. 2003'te Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener, bir kez daha "Every That I Can" şarkısını seslenderdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- İsrail
- İsveç
- Eurovision 2024
- Filistin
- N-Life
- Protesto