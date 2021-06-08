Rum Kesimi'nde 'Altın pasaport' skandalı

Kıbrıs Rum yönetimi, yatırım karşılığında binlerce kişiye Avrupa Birliği pasaportu verilmesi skandalıyla çalkalanıyor. ‘Altın Pasaport’ uygulamasındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 9 ay süren soruşturma tamamlandı ve 780 sayfa ile 5 bin ekten oluşan rapor, sorumluların yargılanması talebiyle başsavcıya teslim edildi.
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NTV 08.06.2021 - 14:02| Son Güncelleme : 08.06.2021 - 14:11
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