Rum Kesimi'nde 'Altın pasaport' skandalı

Kıbrıs Rum yönetimi, yatırım karşılığında binlerce kişiye Avrupa Birliği pasaportu verilmesi skandalıyla çalkalanıyor. ‘Altın Pasaport’ uygulamasındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 9 ay süren soruşturma tamamlandı ve 780 sayfa ile 5 bin ekten oluşan rapor, sorumluların yargılanması talebiyle başsavcıya teslim edildi.

NTV 08.06.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 14:11

DİĞER VİDEOLAR