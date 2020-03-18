Rusya corona virüs için test cihazı geliştirdi

Corona virüs salgını, bütün dünyaya yayılırken, geniş bir coğrafyaya sahip Rusya'da, henüz çok "az vaka" görüldü. Bugüne kadar 114 kişiye teşhis konuldu. Can kaybı yok... Rusya, vaka sayısının azlığına rağmen önlemleri artırdı. Ruslar, Moskova yakınlarına, en az 500 yatak kapasiteli corona hastanesi inşa ediyor. Rusya, virüsün çabuk teşhis edilmesini sağlayan, yeni bir test cihazı geliştirdiklerini de duyurdu.
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NTV 18.03.2020 - 14:45| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 16:03
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