Tokyo metrosunda bıçak ve asitli saldırı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da hareket halindeki trende bıçaklı ve asitli saldırı düzenlendi. Yolculara bıçakla saldıran bir adam, daha sonra da içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir sıvıyla vagonu ateşe verdi. Olayda biri ağır, 15 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına aldı.

Haberler - NTV 31.10.2021 - 16:11 | Son Güncelleme : 31.10.2021 - 16:20

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