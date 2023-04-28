Trump'tan Biden taklidi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın adaylık açıklamasından sonra ilk kez miting yaptı. Biden'ın sahnede yolu şaşırdığı anları taklit etti. Destekçilerine seslenen Trump, "Beyaz Saray'ı geri alacağız" dedi. 2024 seçimleri için adaylığını açıklayan Başkan Joe Biden, ABD'nin en yaşlı başkanı. Seçimleri tekrar kazanması halinde kendi rekorunu ileriye taşıyacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.