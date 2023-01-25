Tuz Gölü büyüklüğünde buzdağı Antarktika kıtasından ayrıldı
Antarktika'da, 150 metre kalınlıkta ve yaklaşık Tuz Gölü büyüklüğünde bir buz kütlesi koptu. Pazar günü yaşanan ve iki yıldaki ikinci büyük kopma olarak kayıtlara geçen kopma, uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Kopan parçanın yılda 2 kilometre hızla Weddell Denizi'ne doğru ilerlediği tespit edildi.
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