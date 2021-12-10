Ukrayna-Rusya krizinin tarafları NTV'de

Gözler Ukrayna sınırında. Bir tarafta NATO'nun doğu sınırlarını genişletmesinden rahatsız ve sınıra asker yığan Rusya. Diğer tarafta bir kez daha Kırım gibi bir travmayı yaşamak istemeyen ve savaşa hazır Ukrayna. Bölgede tansiyon yükselirken, krizin iki tarafı NTV'ye konuştu. Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov ve Ukrayna Büyükelçisi Vasli Bodnar pozisyonlarını anlattı. Röportaj: Deniz Kilislioğlu
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