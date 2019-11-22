Ukrayna’da THY uçağı pistten çıktı

Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir yolcu uçağı Ukrayna'da pistten çıktı. Herhangi bir yaralının olmadığı belirtildi. THY’den yapılan açıklamada İstanbul - Odessa seferini yapan uçağın Odessa Havalimanı’na inişi sonrasında pistten çıktığı aktarıldı. Uçakta bulunan 134 yolcu ve uçuş ekibi güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi. Herhangi bir yaralının da olmadığı bildirildi.
NTV Haber 22.11.2019 - 00:30| Son Güncelleme : 22.11.2019 - 00:36
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