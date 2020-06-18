USB ile kendini temizleyen maske geliştirildi

İsrailli bilim insanları, USB şarj aletiyle kendini temizleyen ve tekrar kullanılabilen bir maske geliştirdi. 70 derece sıcaklıkta üzerindeki virüsleri yok edebilen maske yaklaşık 20 kez dezenfekte edilebiliyor.

NTV 18.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:35

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