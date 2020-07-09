Yavru gorilin imdadına babası yetişti

Son görüntülerimiz İngiltrere'de bir hayvanat bahçesinden... Gümüş sırtlı dişi goriller kavga ederken arada kalan yavrunun imdadına babası yetişti. 160 kiloluk goril, yavruyu yerden alarak bağrına bastı. Daha sonra kavgayı ayırmaya çalışan gorilin görüntüleri, ziyaretçilerinin kameralarına yansıdı.

NTV 09.07.2020 - 14:56 | Son Güncelleme : 09.07.2020 - 15:09

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