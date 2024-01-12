Yemen'deki Husiler kimdir?

İsimleri Yemen'de yaşanan savaşla birlikte çok daha tanınır hale geldi. ABD ve İngiltere'nin vurduğu Husiler, Yemen'de İsrail'e karşı direniş ekseninde yer alan Şii islamcı bir örgüt. İran'dan destek alıyorlar. Husiler, halen başkent Sanaa'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. İşte ayrıntılar...
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