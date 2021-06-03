Geminin çarptığı vinç işçilerin üzerine devrildi

Tayvan’ın Kaohsiung kentinde bir yük gemisi limana yanaşırken vince çarptı. Yüzlerce tonluk vinç ve konteynerler işçilerin üzerine devrildi. Kazada bir işçi yaralandı, iki işçi enkaz altında kaldı. Tayvanlı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan iki işçinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
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NTV 03.06.2021 - 11:28| Son Güncelleme : 03.06.2021 - 11:38
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